La fría confesión de La Liendra sobre su relación con Dani Duke: “No tengo expectativas”

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, se caracteriza por siempre buscar la manera de estar en la boca de la gente. Esta vez, el influencer llamó la atención de sus usuarios al referirse a su relación con Dani Duke.

Recientemente, el influencer realizó la dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de Instagram. Y así surgió la participación de un internauta, quien le consultó sobre su futuro con la también generadora de contenidos y su fría respuesta causó revuelo.

Recordemos que La Liendra y Dani Duke dieron a conocer su noviazgo a finales del año pasado. Desde entonces, a través de las redes sociales constantemente muestran su cariño con publicaciones que en varias oportunidades son un poco subidas de tono.

Y pese a que recientemente Duke, en entrevista con Andrea Valdiri, confesó lo que la tiene más enamorada del colombiano, este hizo una fuerte confesión.

El youtuber colombiano se mostró muy apático ante un posible futuro o proyecto familiar con Dani Duke. Foto: Instagram @la_liendraa

Así se refirió La Liendra a su relación con Dani Duke

¿Has pensado en tener un futuro con Dani?, le consutó un usuario a Mauricio Gómez, a lo que él respondió: “Liendritas, la verdad es que no. Con Daniela estoy muy pendiente del presente, no estoy pensando en el futuro, no me importa si vamos a durar mucho o si vamos a terminar mañana”.

Asimismo, agregó que le interesa que todo marche bien, pero que no tiene expectativas. “Me importa disfrutarla ahorita y que todo fluya, pero no estoy en expectativas de nada, sino de gozar el ahora”, dijo.

La postura de La Liendra es muy polémica, pues aunque algunos piensan que es sano disfrutar del día a día sin apresurarse, otros consideran que si una pareja no tiene planes a futuro no se trata de una relación seria.

El influencer probó a Dani Duke en un detector de mentiras

Hace pocos días, el creador de contenidos usó un detector de mentiras para que su novia le contestara algunas preguntas a los fans. A través de las historias de Instagram La Liendra realizó esta dinámica.

En este sentido, un seguidor le preguntó a la paisa: ¿Le has sido infiel a Mauricio? y el panorama se volvió un poco incómodo para la pareja.

La Liendra dijo en sus historias: “Muchas gracias a la persona que hizo esta pregunta… usted Daniela ¿me ha sido infiel alguna vez?”. Por su parte, Duke contestó que no, sin pensarlo, con su mano puesta en el aparato.

Asimismo, mientras esperaban el resultado ambos estaban muy nerviosos. “Ya lo vamos a ver… mi corazón está a puntdo de romperse”, dijo el creador de contenidos mientras esperan la respuesta.

Para su sorpresa, el detector de mentiras arrojó que la joven estaba mintiendo, pues le soltó una pequeña descarga eléctrica. Inmediatamente La Liendra se mostró indignado.

“Mona esto es increíble… ¿con quién?”, le preguntó mientras ella reiteraba que no le había sido infiel. “De pronto con el pensamiento cuando miro otros hombres”, le contestó Duke.

Y aunque se trató de una dinámica y aparentemente todo es broma, más adelante hubo otras preguntas igual de comprometedoras y delicadas que también reprobó.