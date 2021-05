Desde hace unas semanas se conoció que Lady Noriega había contraído el virus de la covid-19. Lady Noriega contó cuál fue el síntoma que alertó de tener covid-19

Inicialmente la actriz fue hospitalizada y se sabía que estaba conectada a oxígeno por cuenta del virus.

Fue precisamente Lady la que dio noticias sobre su estado de salud en sus redes sociales hace un par de días. Explicó la razones por las que cree que se contagió y además pidió que no se especulara.

“Todo comenzó con un leve dolor de cabeza. Hubo un momento en que tiré la toalla, en el que yo le dije a mi esposo: ‘Me quiero ir, no aguanto más”.

Además en una entrevista con ‘Lo Se Todo’, dijo que

tuvo que ser intubada al séptimo día de estar hospitalizada puesto que su saturación era muy baja y presentaba dificultades para respirar.

En medio de la entrevista, Lady Noriega no aguantó las lágrimas y rompió en llanto al recordar por todo lo que pasó durante esos días en los que estuvo internada en el centro médico antioqueño. Asimismo, indicó que tuvo que despedirse de su esposo.

“Me dicen despídase porque la vamos a inducir a un coma. Uno no sabe si va a despertar. Entonces, mi esposo entró a despedirse. Luego hice una oración y le entregué mi espíritu al señor”, concluyó, visiblemente afectada.

En sus redes sociales, Lady Noriega compartió un video donde habla de su contagio de coronavirus.

Durante los 3 minutos que dura la grabación, Noriega cuenta que ya está bien, y está haciendo algunas terapias para recuperarse por completo.

Aseguró además que la COVID-19 es una enfermedad que no le desea a nadie.

Recordemos que Noriega pasó varios días internada, y después continuó en su casa con oxígeno.

“Dios quiera que Colombia y el mundo entero puedan tener un control sobre esta enfermedad de la que desconocemos tanto”, dijo, y agradeció las oraciones que han hecho a su nombre.

Mucho se dijo sobre la forma de contagio de la artista, por eso fue ella misma quien dio declaraciones al respecto.

“Quiero aclarar que mi contagio fue después del 30 de marzo y fue en la ciudad de Medellín. Si bien hice una visita a Popayán, en ningún momento tuve contactos con personas o aglomeraciones con ninguna marca comercial. Mi contagio fue en Medellín. No me responsabilizo [de quienes] aseguran cosas que no pasaron”, escribió Noriega en un post de Instagram.