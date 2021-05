Santiago Alarcón critica a los artistas colombianos que no hablan sobre lo que pasa en el país: “Ese silencio es cómplice”

El actor Santiago Alarcón lanzó una fuerte crítica contra aquellos artistas colombianos que han guardado silencio ante la compleja situación del país. A través de un video reels en Instagram, el oriundo de Medellín lanzó un contundente mensaje en el que expresa que se siente decepcionado.

El artista de 43 años ha sido uno de los que más ha mostrado su apoyo a las protestas en Colombia. De hecho, se le ha visto en varias junto a otros colegas. Al mismo tiempo, constantemente hace uso de sus redes sociales para dar su opinión sobre lo que pasa en el país y para denunciar abusos policiales.

En su más reciente post, el paisa compartió con sus seguidores que tiene unsa sensación que lo ha estado incomodando. En este sentido, decidió desahogarse por esa la mencionada plataforma.

Más de 1,1 millón de fans acumula en su cuenta oficial. Foto: Instagram @santialarconu

El contundente mensaje de Santiago Alarcón a los que guardan silencio

El actor destacó que su intención con sus declaraciones es compartir su opinión, no tratar de convencer a sus oyentes sobre algún tema político.

“Tengo una sensación de decepción, de tristeza, de vergüenza incluso. ¿Por qué? Por el silencio de muchos de mis colegas, de cantantes y artistas famosos que orgullosamente representan este país y que hoy están en silencio”, inició diciendo el interprete de Germán en El man es Germán.

También agregó que su intención no es pedirles algo que no les compete a los artistas. “Yo no les exijo más a los artistas que a los políticos, son responsabilidades diferentes. Los políticos tienen una responsabilidad y los políticos otras y a cada uno deberíamos exigirle según su responsabilidad”, destacó.

“Entiendo cuando muchos de ellos dicen ‘es que a mí no me gusta hablar de política, porque eso tiene consecuencias’, si es verdad, tiene consecuencias. Incluso todavía hoy en estos momentos vemos como siguen vetando actores y actrices porque manifiestan su opinión frente a todo lo que está pasando”, agregó notablemente molesto.

En el mismo orden de ideas, aseguró que “aunque los sigan vetando”, él no se refiere a que pertenezcan a un determinado bando político. “Lo que sí me da tristeza, es no ver que participen después de haberlo hecho”, puntualizó.

Según el esposo de Cecilia Navia, muchos artistas promocionaron en su momento a sus candidatos y ahpora guardan silencio ante la situación del país, “y ese silencio es cómplice”.

“Yo no entiendo como ellos son capaces de vender sus discos, de salir a promocionar su nueva obra de teatro, su nuevo personaje, su nueva serie de televisión y no son capaces de salir a defender la vida de los colombianos, esos colombianos que hicieron que hoy estén donde están”, dijo.

“¿Qué es lo que les da miedo? ¿Perder seguidores? ¿No les da más miedo que se pierdan vidas? ¿Perder fama? Sin vida no hay fama”, cerró.

“Un silencio atronador cuando ya el asunto hace rato que dejó de ser político, ahora mismo es un asunto de humanidad”, “amo con locura este hombre, mejor explicado imposible, el silencio también es cómplice” y “estan igual que los politicos, en campaña mucho ruido y en ejecucuión pocas obras”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Confesó que lo han dejado de contratar por sus “posturas políticas”

A través de sus historias de Instagram, el actor paisa confesó que debido a su posición crítica frente a la situación actual del país, ha dejado de recibir contratos.

Santiago realizó la dinámica de preguntas y respuestas en la mencionada red social y un seguidor le consultó: ¿Te ha afectado laboralmente (contratos) tu postura crítica?

En este sentido, procedió a afirmar que en efecto sí ha perdido contratos por su posición en la política. Del mismo modo, agregó que “este año pelaron el cobre varios”, aunque no todos.

“Uno sabe que cuando da una opinión en este país sobre algo tan importante eso tiene su consecuencia”, destacó. También afirmó que “por lo menos tiene vida para seguir hablando, hay otros que por hablar ya no están”.