Mónica Jaramillo es una de las presentadoras más queridas del país. ¡Rompió silencio! Mónica Jaramillo habló de su salida de Noticias Caracol

Para nadie es un secreto que trabajó durante varios años en Noticias Caracol. De hecho, hacía una comentada dupla con Juan Diego Alvira.

Los comentarios no se hacían esperar y muchos halagaban su profesionalismo.

Por eso, su salida del informativo fue muy comentada y muchos se preguntaban la razón. Los rumores no se hicieron esperar y muchos aseguraban que la habrían despedido.

Algo que ella negó en diferentes ocasiones, asegurando que fue una salida amistosa.

Y es que aseguró que quería pasar más tiempo con su familia y su hijo Joaquín, de cuatro años.

En su momento se rumoró que su salida habría tenido qué ver con una campaña que habría hecho por su propia cuenta con una marca asociada al canal.

Hace un tiempo en una entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Se Todo’ dijo que una de las razones era que llevaba 16 años sin pasar navidad o año nuevo con su familia.

Ahora, le volvieron a preguntar por el tema en su cuenta de Instagram y respondio de la misma forma. Allí, comentó que aunque no descarta volver a la televisión, se fue de Caracol porque lleva muchos años presentando, y había olvidado lo que era pasar un 31 de diciembre en familia.

Sin embargo ahora reveló más detalles, explicó que en la cuarentena se dio cuenta de que se estaba perdiendo de la infancia de su hijo.

“Yo empecé a presentar noticias en el 2004. Llevaba 16 años de presentadora de noticias, llevaba 16 años sin un 31 de diciembre, sin un primero de enero, porque trabajaba en esas fechas. Con la pandemia y el tiempo al lado de Joaquín, empecé a darme cuenta que estaba perdiendo tiempo muy valioso. Ya no quería perderme más tiempo al lado de él y tomé la decisión de hacerme a un lado”, comentó.

¿Hubo pelea con sus jefes?

Así mismo, Mónica negó que hubiese tenido peleas o diferencias con sus jefes y colegas.

“No es que me cansé de Caracol. No es que me cansé de las noticias de Caracol. No es que hubo pelea. Con la cuarentena, con todo ese tiempo en la casa, me di cuenta que quería más tiempo de calidad, quería más tiempo con Joaquín”, dijo.

Recordemos que…

Mónica se convirtió en la protagonista de un nuevo comercial de una famosa tienda de productos para el hogar.

En el comercial también aparecen su esposo y su hijo, así que los comentarios no se han hecho esperar.

Algunos dicen que este podría ser el comercial por el cual habría salido del canal.

Otros hasta afirmaron que ahora está “facturando” más dinero que cuando estaba en el famoso informativo.