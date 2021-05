La presentadora Valerie Domínguez dio a luz a su bebé Thiago este miércoles en la noche. Las conmovedoras palabras de Valerie Domínguez para su bebé recién nacido

La presentadora afirmó junto a su esposo que las contracciones empezaron a la 1:30 de la mañana.

En ese momento ya eran cada 20 minutos, por lo que Valerie se mostró asustada.

Un detalle que llamó la atención es que, tras confesar su dolor, la presentadora se mostró arreglándose el cabello.

Horas más tarde, fue la misma presentadora quien confirmó la noticia publicando dos fotos.

En una de ellas se encuentra junto a su pareja, Juan David ‘el Pollo’ Echeverry, y en la segunda tiene en sus brazos al bebé.

Y aunque no mostró su rostro, lo cierto es que sus seguidores no han dudado en llenarla de aplausos y mensajes de felicitación.

Junto a las imágenes la también modelo publicó el siguiente mensaje que conmovió a muchos tras la llegada de su bebé:

“Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación mas placentera que he tenido en la vida! Que loco y maravilloso esto de ser mamá🙈😍 Me llenaste de luz y de paz. Sentir tu cuerpo junto al mío me hace sentir viva y llena de magia! Repetiría una y mil veces más todo con tal de sentir latir tu corazón junto al mío! @ThiagoEcheverriDominguez bienvenido al mundo!! ❤️Te amamos hijo, gracias por elegirnos!”.