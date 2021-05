Ex de Piter Albeiro revela por qué le pidió el divorcio: “Lo descubrí con mi secretaria”

En las últimas horas la pólemica ha rodeado el nombre de Piter Albeiro. Tras los rumores de una nueva relación que corrieron por las redes sociales, Carolina Rojas Ruiz, ex del humorista, reveló el motivo de su separación el año pasado.

Unos videos compartidos por el cantante de vallenaro Elder Dayan Díaz fueron el detonante que hicieron que su ex esposa confesara su verdad. En las grabaciones se puede observar a Peter Albeiro disfutando la compañía de una mujer.

Efectivamente se trata de su nueva pareja, pues gracias a todos los comentarios el hombre de 44 años se vio en la necesidad de aclararlo. Pero según su ex, el nuevo amor es en realidad una persona muy conocida, especialmente por ella.

Caro Rojas decidió romper el silencio y desenmascaró la infidelidad de Piter Albeiro. Foto: Instagram @carito.rojas.r

Ex de Piter Albeiro asegura que fue víctima de infidelidad

Carolina Rojas Ruiz, quien estuvo casada durante 18 con el comediante, aseguró que su ex esposo le fue infiel con su secretaria. A través de un mensaje de Twitter, la empresaria confesó que “es muy difícil de perdonar”.

“Ella era mi secretaria, cuando los descubrí llevaban ya unos meses juntos. Despúes él quiso venir por mí y recuperar nuestro hogar, pero ellos nunca se dejaron de ver”, escribió respondiendo una publicación de Lo sé todo Colombia.

“Finalmente yo le pedí el divorcio en octubre, algo así despúes de 18 años de casados es muy difícil de perdonar”, sentenció.

La respuesta del humorista

A través de sus historias de Instagram, el creador de contenidos no aguantó la presión médiatica y decidió “defenderse” ante las declaraciones de su ex.

“Llevo separado un año y divorciado legalmente 8 meses. En su momento, con la persona que compartí muchos años, se decidió que cada uno tenía que buscar su felicidad al lado de quien lo valorara”, puntualizó.

Asimismo, dijo que aunque cometió un error igualmente tiene derecho a vivir y ser feliz. “Hoy no tengo por qué esconder que estoy bien, que estoy contento, parece que estuviera mal ser feliz. Las personas cometemos errores, sí, y los que faltan por comenter, pero ¿y entonces… se pierde el derecho a vivir?”.

Del mismo modo, se refirió sarcásticamente a aquellos que lo critican por su pasado. “Naaa o bueno ustedes que son los dueños de la perfección y la moral se sabrán contestar”.

Y finalizó su mensaje enviando buenos deseos para sus seguidores. “Un abrazo y mis mejores deseos por la felicidad de cada uno de ustedes”, cerró.

Así se defendió Piter Albeiro tras las declaraciones de su ex esposa. Foto: Instagram @piteralbeiro

La cuenta de Instagram @rechismes compartió las declaraciones y los internautas no lo perdonaron. “Ni modo, que admita que no está bien lo que hizo”, “eso se llama justificar lo injustificable”, “se puede ser feliz sin lastimar a nadie” y “qué buena secretaria tenía la ex de Piter”, fueron algunos de los comentarios.

Piter Albeiro fue entrevistado por el programa Lo sé todo y por primera vez habló públicamente sobre su relación.

“Estoy súper contento con alguien que me quiere mucho, por ahí está al lado mío. Me consiente mucho, me engorda, porque estoy gordo. Yo siempre vivo enamorado de todo, de la vida, igual ahorita el corazón, súper enamorado…”, confesó el humorista.