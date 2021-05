Fanny Lu no acostumbra a ventilar su vida privada en redes sociales desde que se separó de Juan Carlos Madriñán, con quien tuvo a sus dos hijos Mateo y Valentina. Fanny Lu rompió silencio y habló sobre la infidelidad de su exesposo con su mejor amiga

Y es que muchos se han preguntado por años cuál fue el motivo de su separación, hasta el momento siempre había sido reacia para hablar del tema.

Por eso muchos de sus seguidores han quedado sorprendidos tras revelar detalles de lo que pasó con su ex pareja. Todo se dio en una entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda reconocida en el mundo del espectáculo.

La cantante se sinceró y habló por primera vez de la separación del padre de sus hijos. La artista reveló que sufrió infidelidad y fue con una de sus mejores amigas.

Además dijo que ama al padre de sus hijos, ya lo perdonó y también a la mujer con la que tuvo un romance. No obstante ahora está feliz con su nueva pareja.

“Yo a ella ya la perdoné y a él también...empecé a sospechar, era como un instinto en mi corazón. No era mi mejor amiga de toda la vida, era mi mejor amiga de ese momento. Ella estaba casada con uno de los mejores amigos de mi esposo, andábamos los cuatro para todos lados. A veces pasa, me he dado cuenta, que no me pasa solo a mí, sucede más de lo que uno cree. No es una infidelidad, sino un acto e deslealtad”, dijo Fanny Lu.