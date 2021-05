El pasado que algunos no conocen de Silvestre Dangond

Silvestre Dangond es uno de los vallenateros más respetados de Colombia, “conquistó” a una gringa en sus canciones y recientemente abrió un negocio de carros en Estados Unidos. Pero el cantante tiene un pasado bastante curioso, uno que muchos de sus fans desconocen por completo.

El pasado 12 de mayo, el artista nacido Urumita (La Guajira) celebró sus 41 años y, como homenaje a su trayectoria, desde internet se han filtrado algunas anécdotas del artista. Y es que antes de llegar al estrellato musical, el líder de los silvestristas afrontó duras etapas desde que era un ‘pelao’.

Más de 6,4 millones de fans mantiene su cuenta oficial. Foto: Instagram @silvestredangond

5 anécdotas que no conocías sobre Silvestre Dangond

La vida de Silvestre Dangond es una caja de sorpresas y hay una serie de datos interesantes sobre su vida que vale la pena conocer.

Lo primero es que cuando era tan solo un niño vendía y cantaba en un puesto de empanadas, y no era precisamente por hobbie, lo hacía por necesidad. La familia de Dangond era de pocos recursos y cuando él cantaba se ganaba un par de empanadas.

“Hay una señora en Urumita, ‘La Negra’, muy famosa en el pueblo, de las pocas mesas que había en ese momento en el pueblo que uno podía comer fritos”, relató Silvestre en una entrevista para The Suso’s Show.

“Entonces ella veía que yo llegaba y decía: ‘Dejen que llegue Silvestre y se ponga a cantar’ y yo me ponía a cantar en una banquita y se aglomeraba la gente y comenzaban a consumir más empanadas y ella me regalaba una y yo cantaba”, aseguró según cita Infobae.

El artista acumula un sinfín de éxitos en su carrera musical. Foto: Instagram @silvestredangond

Asimismo, cuando se trasladó hasta la capital se dedicó un tiempo a cantar por comida en tiendas. Silvestre Dangond es un vivo ejemplo de superación, y aunque empezó su carrera con mucha humildad, ha llegado muy lejos.

Otra dato importante de este artista es que padeció de obesidad y llegó a pesar 130 kilos, lo cual fue una época difícil. Dangond tuvo que someterse a una lipectomía y una liposucción y así poder recuperar su peso ideal.

Por otra parte, el artista llegó a asistir a un instituto universitario. Sin embargo, solo fue durante 15 días, pues él estaba seguro que su futuro estaba en la música y no en una carrera universitaria.

Además de todos sus éxitos como vallenatero, el artista también se animó a probar una etapa como presentador de televisión. Uno de los programas en los que llevó este rol fue Un minuto para ganar, transmitido por Caracol TV.

El artista se lanzó al negocio de los carros

El reconocido vallenatero decidió emprender al mundo de los carros con un nuevo negocio llamado Take the key (Toma tu llave) en los Estados Unidos.

Y es que la pandemia del Coronavirus ha obligado a cientos de artistas a reinventarse con proyectos innovadores. Jhon Alex Castaño abrió su propia cocina, por ejemplo, Daniella Álvarez conquista la moda con su propia boutique en redes sociales.

El intérprete de 41 años, autor de éxitos vallenateros como El pasado es pasado, Que no se enteren y La pareja del momento, incursiona con los autos desde Miami no solo para vender, sino también asesorar.

Silvestre Dangond entendió que los conciertos vía streaming no cosechan el mismo éxito para mejorar y estabilizar sus ingresos. Por tal motivo lanzó Take the key como su empresa de carros.

De acuerdo al portal Colombia Me Gusta, la idea de la compañía es adquirir autos usados, es decir de segunda, para restaurarles y dejarlos “como nuevos” para ofrecerlos a precios acorde al mercado.