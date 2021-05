En el país ya hay visiones de moda para todo presupuesto y visión estética que toman fuerza. Mostramos cinco de ellas.

Si ya están cansados de la uniformidad estética que suele aparecer en su IG, en estas cinco marcas colombianas pueden encontrar otras visiones de moda. Cinco nuevas marcas de moda con propuestas únicas

Sus propuestas son nuevas, y están hechas para rangos diversos de presupuesto y también para afinidades estéticas versátiles.

Leda & Louise

Es un emprendimiento de accesorios y bolsos multifuncionales de diversos tamaños y confecciones, hechos en tonos vibrantes, con alta calidad y sofisticación.

Estos están pensados también para aquellos que quieren dar usos algo más interesantes- e inteligentes- a las piezas donde guardan sus pertenencias.

La marca se creó en junio desde el año pasado.

“Creamos productos con el fin de que las mujeres y el público las luzcan como el escenario o galería de exhibición en su cotidianidad, haciendo moda para lucir fuera de las pasarelas”, expresan.

Su nueva colección se llama THE FUTURE IS NEAR. Pueden hallarla en su página web.

Cinco nuevas marcas de moda con propuestas únicas

Kott Risk

Una Ex estudiante de odontología y un matemático se arriesgaron a crear “KOTT RISK”, una empresa que desde hace 11 años produce fast fashion. Iniciaron con menos de 50,000 pesos y con muchas dificultades, hoy llegan a más de 28 municipios en el país.

Emplean a madres cabeza de familia y jóvenes que dan inicio a su vida laboral. Actualmente brindan 40 empleos fijos y 45 satélites de confección.

Están aliados con la fundación acción interna, la cual lidera Johanna Bahamón. Y están generando nuevos empleos. Hacen parte del sector de marcas de moda masiva del Gran San.

Lucy Arrieta Art Gallery

La artista plástica hace preciosas piezas pintadas a mano, donde plasma todo su talento pictórico.

Así, ella ha vendido camisetas, y ahora mismo pañoletas y pareos sublimados con sus obras de arte.

Las pañoletas cuestan 75 mil pesos y los pareos 120 mil pesos.

Cinco nuevas marcas de moda con propuestas únicas

XIGMA Studio

La marca bogotana de jeans, ubicada en el Gran San, fue fundada por Elvia Marín.

Esta ya tiene distribución en 8 países.

La empresaria, a pesar de la pandemia, ha conservado a sus 120 empleados.

Su prioridad son las madres cabeza de familia.

XIGMA vende los jeans levantacola y otros productos que traducen las últimas tendencias de la moda.

Cinco nuevas marcas de moda con propuestas únicas

Andrés Salazar

El diseñador de accesorios del Eje Cafetero hace parte del colectivo que manifiesta la moda como expresión política en la coyuntura nacional.

Salazar cuenta historias con sus piezas. Los materiales utilizados en cada una de ellas son elaborados con piedras naturales.

También se rescata el valor de las técnicas artesanales para contar relatos únicos de identidad.