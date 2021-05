Hijo de Fredy Guarín incursiona en la música y canta sobre la situación que atraviesa Colombia

El hijo de Freddy Guarín junto a su ex esposa Andreína Fiallo impactó con tremendras rimas. A través de su cuenta de Instagram, Daniel Guarín compartió un video interpretando una canción de su autoría con una letra sobre la crisis que vive Colombia.

“Qué trizteza de país, tenemos que cambiar muy de buenas. Quiero que vayan a compartir este video porque el mundo se tiene que dar cuenta lo que está pasando con Colombia”, aseguró el joven despúes de interpretar su canción.

El hijo mayor del reconocido futbolista lleva un tiempo dando a conocer su intéres por la música, específicamente el género urbano. Sin embargo, este debut como compositor en el marco de las protestas de su país, ha sido de gran sorpresa y admiración. Sus letras han tenido una gran aceptación.

Más de 97 mil seguidores mantiene en su cuenta oficial. Foto: Instagram @danno_eleven

Hijo de Freddy Guarín canta sobre la crisis en su país

El joven de 16 años decidió alzar su voz a través de lo que más le apasiona: La música. “2005 en Medallo, un 14 de mayo nació el ‘danno’ que soy yo. En un país sin recores, lleno de amores, qué chimba Colombia decía yo”, inició entonando.

“Pero me doy cuenta que no porque corazones sin temor”, agregó el artista emergente. Hasta el momento, su video alcanzó más de 35.200 ‘likes’. El hijo de Fredy Guarín ofreció además sus redes sociales para mostrarle a todos lo que ocurre en Cololmbia.

“Es que hasta en plena pandemia voy marchando yo, el pueblo gritando que ya no más por favor, pero ni siquiera el Esmad entiende que no es no [email protected]$&”, dice otro extracto de su canción, de la cual aún no ha revelado el nombre.

Daniel Guarín se atrevió a enviarle un mensaje directo al presidente de Colombia. “Qué vergüenza Duque pensás en vos y ya, mientras todos te dicen que ya es hora de parar. Este man piensa que esto no es la vida real y que toda solución es con impuestos y ya”, expresa en su lírica.

Algunos consideran que ha sido más contundente en sus letras que muchos otros artistas. Foto: Instagram @danno_eleven

Miles de personas han aplaudio la osadía de ‘danno’ al hablar de manera tan cruda sobre el Gobierno. También han exaltado el talento que tiene para componer canciones. El joven antioqueño ha recibido muy buenas críticas por su canción.

De hecho, varios internautas aseguran que el hijo de Fredy Guarín se ha expresado con mucha más contundencia que otros artistas colombianos famosos.

Recordemos que Daniel Guarín es el mayor de tres hermanos. Su papá tuvo otra hija con Fiallo, su nombre es Danna. Asimismo, Freddy también tuvo un hijo junto a su ex pareja Sara Uribe en 2019, su nombre es Jacobo.

El tierno video del hermanito de ‘Danno’ orando

Hace unas semanas atrás, el hermanito menor de Daniel llenó de ternura las redes sociales. Se trata de Jacobo, el menor de los Guarín. La encargada de mostar la escena fue la mamá del pequeño, Sara Uribe.

La modelo y presentadora demostró una vez más lo entregada que está a la buena crianza de su pequeño hijo. En esta ocasión deslumbró a sus seguidores con un sensible video de Jacobo hablando con Dios.

La oración fue compartida a través de sus historias de Instagram. Uribe constantemente comparte con sus fans los momentos más especiales de su hijo. Y es que se nota que es una mamá primeriza feliz y entregada.

Jacobo, de apenas 2 añitos, se aprecia en el tierno video agradeciéndole a Dios por la vida, la familia, por los alimentos y hasta por poder ir al colegio. Al final suelta un “te amo” hacia Dios y reiteró su agradecimiento.

La ternura de pequeño repitiendo la oración con su mamá enamoró a todos los seguidores de la empresaria. Sobre todo ese contundente “te amo” que expresón con contundencia.