Si bien a la actriz y cantante se le cuestionan muchas cosas, ella se defiende y no es de las que pone “la otra mejilla”.

Marbelle se despachó contra sus críticos en Instagram. Marbelle se despachó contra sus críticos en Instagram

Esto, por los cuestionamientos que ha recibido por sus posturas ante el paro nacional.

La cantante ha sido antes blanco de críticas por ello. Incluso por sus pasiones futbolísticas.

Debido a las tensiones generadas por esos intercambios, incluso ha caído en manifestaciones de racismo y clasismo.

Y pues ella no se arrepiente de su actitud beligerante ni de lo que piensa.

Más en estos días, donde la polémica está servida.

En varias historias aclaró que si se meten con ella, no esperen una respuesta bonita.

“Yo también sé insultar y bloquear”, dijo.

También afirmó que ella dejaba a las personas en paz, mientras no se metieran con ella. “Exijo que se me respete, como a los demás que no piensan como yo”.

Dijo que a ella no le habían regalado nada, entonces no permitía “que nadie se limpiara la boca con ella”.

Quizás sea esta la causa:

Marbelle hace poco evidenció cómo una seguidora le deseó la muerte por su opinión ante el paro.

En una de sus historias, ella mostró cómo puede la gente tratarte de la noche a la mañana, sobre todo si tienes opiniones como las suyas.

Marbelle se opuso al uso de la bandera al revés en el marco del Paro Nacional.

Esto enojó a una seguidora (otra más, y con su historial de racismo y otras vergüenzas en redes no es extraño) por esto.

Por eso la cantante la “boleteó” en sus historias de Intagram.

La mujer primero le pidió trabajo. Luego la insultó:

“Hola Marbelle me ayudarías con un empleo. Tengo dos niños y soy madre soltera. Estoy pasando necesidades en este momento con mis ‘chiquis’. Estoy desesperada”, le escribió inicialmente la usuaria.

La mujer es cocinera, le expresó su admiración y dijo ser de Cartagena.

Pero Marbelle colocó su mensaje completo y esta solo le dijo: “Por qué no se muere, mejor”.



MarbellInstgram: Marbelle

Marbelle expresa que no coloca la bandera al revés en forma de protesta debido a los protocolos internacionales. Cosa que no termina de convencer a muchos de quienes la siguen.