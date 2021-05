La Liendra revela que sufrió amenazas por apoyar las marchas: “Me dijeron que me iban a ‘pelar’ si seguía”

Uno de los influencers colombianos que se ha visto más involucrado en las protestas ha sido La Liendra. El creador de contenidos ha usado sus redes sociales para mostrar lo que ha vivido en las marchas y también para difundir información de interés general.

De hecho, hace pocos días compartió un video de no más de 7 minutos donde explicó de manera muy sencilla y directa la razón por la que Colombia necesita un reforma tributaria. Según Óscar Mauricio Gómez, nombre de pila del youtuber, su país requiere saldar deudas importantes a través de una reforma, pero debe ser la más justa para el pueblo.

Sin embargo, recientemente La Liendra contó a sus seguidores que sus pronunciamientos sobre lo que acontence en Colombia le han traído problemas.

Más de 5,8 millones de fans le siguen en su cuenta oficial. Foto: Instagram @la_liendraa

La Liendra cuenta que lo han amenazado

“El primer día que yo salí a marchar me amenazaron brutal. De que me iban a ‘pelar’ si seguía apoyando eso”, contó el influencer a través de sus historias de Instagram.

En este sentido, La Liendra reveló que también se ha visto afectado desde que está informando sobre el tema. “Tengo la cuenta de Instagram bloqueada, a veces no puedo subir historias, ya no le salen a todo el mundo. He salido más perjudicado, pero sigo firme”, puntualizó.

Asimismo, aseguró que lo han criticado mucho porque supuestamente quiere figurar, sin embargo, él expresa que ha estado firme desde el principio y que no busca beneficio propio. Para él, algunos no tienen memoria, pues desde el principio ha apoyado.

Goméz también fue entrevistado por Caracol Radio este viernes. No cabe la menor duda de que sus videos han tenido un gran impacto en todos los colombianos.

Sobre el video donde explica por qué Colombia necesita una nueva reforma tributaria, le consultaron cómo se había informado sobre este tema. “Informarse en política es muy difícil. Me informé mucho con amigos, queríamos darle algo al país en medio de una situación de violencia (…) y me di cuenta que el país sí necesita una reforma”, dijo, según reseña Infobae.

“Yo salí a marchar porque tenía mucha inconformidad con la reforma, pero llegó un momento en que analicé la situación, no podía seguir alimentando el odio y decidí informarme”, aseguró.

Asimismo, también habló sobre las amenazas que ha recibido últimamente. “Es muy fácil destruir y muy difícil construir. Estoy encerrado en mi casa porque estoy amenazado, he perdido contratos”, dijo.