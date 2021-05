Hace una semana se anunció el compromiso oficial de Jessi Uribe y Paola Jara. Ex de Jessi Uribe publicó celebración junto a su pareja y dio de qué hablar

Aunque muchos esperaban la noticia, a otros los tomó por sorpresa.

Los dos cantantes se han mostrado bastante emocionados a través de sus redes sociales.

De hecho, presumieron sus anillos por medio de una historia de Instagram.

Ante la pregunta de cuándo será el matrimonio, Jessi ha afirmado que él ya está listo, pero Paola aún quiere esperar.

Debido al anuncio, muchos se preguntaron cuál sería la reacción de Sandra Barrios, exesposa del cantante.

Lo cierto es que ella también está en una relación hace un poco más de un año.

Se trata de Jorge Armando Espinosa, un empresario con el que Barrios ha encontrado el amor.

Los dos han viajado a varios lugares y ahora viven juntos con sus respectivos hijos.

La pareja está pasando por uno de sus mejores momentos y así lo demuestran en sus redes sociales.

Aunque no publicaba nada desde finales de enero, la empresaria ha vuelto a redes para celebrar su amor.

Barrios y su novio cumplen 14 meses juntos y decidieron celebrarlo por todo lo alto.

Por eso, los dos compartieron imágenes en las que, además de manifestarse su amor, también muestran cómo celebraron.

Al parecer la pareja pasó su tiempo en un lugar con una impresionante vista, tomaron vino.

Además, ella compartió la primera fotografía de los dos que salió a la luz.

“No me cansaré de darle las gracias a Dios por unir nuestras vidas, eres un hombre maravilloso y en estos 14 meses me has enseñado que el amor real y bonito si existe. Como ya te lo he dicho llegaste a mi vida para llenarla de ternura y amor”, escribió Sandra.