Jessi Uribe decidió hablar antes los hechos que conmocionan al país en los últimos días. Jessi Uribe dice que no es Uribista y le recuerdan el día que llenó de elogios al expresidente

Uno de sus comentarios sobre el gobierno dejó a muchos desconcertados, pues hace un tiempo se había referido a sus preferencias políticas.

Y es que muchos sabían de su simpatía con el Gobierno actual, el cantante se desmarcó.

En una publicación reciente en su cuenta de Instagram, Jessi Uribe comentó que no era “ni de izquierda, ni de derecha”.

“Quiero decirles algo y ojalá lo repliquen pa’ que dejen de estar hablando tanta vaina. No soy de izquierda, no soy de derecha, no soy uribista, ni petrista ni del duquismo”, opinó en un corto mensaje.