Paola Jara se ha sumado a los artistas colombianos que han hablado sobre el paro nacional en redes sociales. “No me importan sus plegarias para que me muera” Paola Jara sobre sus publicaciones del paro nacional

Y es que la situación en Colombia es crítica, y durante los últimos días la situación ha llegado a oídos internacionales.

Esto, debido a la ola de violencia que se ha visto en las protestas del paro nacional.

Este fue convocado para el 28 de abril, y desde entonces se convirtió en un paro indefinido.

Actualmente han pasado siete días y las protestas han dejado miles de heridos.

De hecho, políticos, artistas, y figuras nacionales e internacionales han convocado a todos los organismos internacionales para que verifiquen lo que está pasando en Colombia.

Así ha pasado con figuras de talla internacional como Residente, Justin Bieber, J Balvin, Kali Uchis, Karol G, entre otros.

Por otro lado, cantantes nacionales como Paola Jara también han hablado sobre el tema.

“Me duelen tantas muertes, tanto odio, tanta injusticia, tenemos el deber y el derecho de hacer valer nuestros pensamientos, pero por favor también es nuestra obligación informarnos adecuadamente y estar seguros de lo que estamos hablando, defendiendo o refutando. Sea cual sea tu posición que sea propia, no repliquemos o repitamos todo lo que piensen otros sin saber de qué hablan”, escribió.

Aunque muchos han agradecido sus palabras y publicaciones en redes, otros la han criticado.

Y es que aseguran que sus palabras en realidad no hablan del paro y de la violencia.

“Respeto las formas de pensar, pero suena un poco tibia, no tomas parte ni apoyas una ideología, ¿quizás hay intereses? Nunca lo sabremos”, dice uno de los comentarios.

Al parecer, esta no es la única persona que se ha referido al tema con estas palabras.

Por eso, la cantante, ha vuelto a hablar del tema en sus historias de Instagram.

Allí afirmó que “solo quiere convocar la paz, la oración, la unión y la cordura”.

Además, invitó a detener el maltrato físico y verbal, “vamos a construir y no a destruir”, escribió.

Pero lo que más llamó la atención es lo siguiente que escribió.

Hizo énfasis en que en sus redes sociales no replicará videos de los abusos.

Además, seguirá pidiendo ayuda, pero sin violencia, pues “los videos le parten el alma”.

“No me importa que me digan tibia, ni las groserías, ni sus maldiciones, ni sus plegarias para que me muera”, escribió.