Video de La Liendra se hace viral tras explicar por qué Colombia necesita una reforma tributaria

La Liendra explicó de manera muy sencilla en un video el por qué los colombianos necesitan una reforma tributaria. A través de su cuenta de Instagram, el influencer compartió la grabación que rápidamente se hizo viral por la importancia del tema tratado.

Mauricio Gómez ha sido uno de los personajes públicos que más se ha visto involucrado en la situación actual que vive Colombia. Desde el pasado 28 de abril, ha participado en las protestas pacíficamente en la ciudad de Medellín.

La Liendra desde las calles durante las protestas en Colombia. Foto: Instagram @la_liendraa

Asimismo, ha usado sus redes sociales para mostrar las protestas contra el gobierno de Iván Duque. En especial por la reforma tributaria que pretendía materializar pero que ya detuvo.

Recientemente, el creador de contenidos se hizo viral en las redes sociales por su clara explicación sobre la importancia sobre una nueva reforma tributaria. Pero una muy distinta a la que proponía el mandatario.

La clara explicación de La Liendra sobre la reforma tributaria

La pareja sentimental de Dani Duke le pidió a sus seguidores que escucharan atentamente sus palabras, pues antes de grabar se infomó lo más que pudo. “Me informé toda la mañana y toda la noche para que tengamos una conversación seriamente por el país y no con odio”, inició diciendo.

Despúes de pedir a sus seguidores mucha paciencia, y también que no lo juzgaran antes de terminar de escuchar sus argumentos, La Liendra aseguró que Colombia sí necesita una reforma tributaria.

“Queramos o no, Colombia sí necesita una reforma, que no queremos que sea esta que estaban haciendo, pero sí tienen que hacer una” puntualizó.

Inició su explicación asegurando que Colombia tiene una deuda muy grande. “Los gobernantes se han gastado la plata en cosas innecesarias y en cosas que no sabemos. Pero el país necesita pagar ya esas deudas porque si no, lo reportan en el Datacrédito de los países y quedamos embalados”, dijo.

La Liendra explicó que muchos aseguran que la reforma tributaria era injusta, que su lugar el Presidente debía bajar sueldos a los políticos. Sin embargo, aunque a su parecer la reforma que Duque había propuesto no era la ideal, es a través de una nueva reforma que puede tomar otras medidas más justas.

Cerca de 6 millones de seguidores acumula el influencer en su cuenta oficial. Foto: Instagram @la_liendraa

“Ustedes me dicen a mí que los senadores ganan mucha plata, que se gastan mucha plata en publicidad… les cuento, el Presidente no tiene el poder de decir ‘hey les voy a bajar el salario’. Lo que le da este poder para decir es una nueva reforma”, aseguró.

“Para que el presidente pueda entrar a tomar esas decisiones se debe hacer una reforma. No estamos peleando aquí porque no haya una reforma, porque la necesitamos, pero necesitamos una reforma justa, donde no solo el pueblo esté pagando la deuda, sino que el Gobierno se moche, moche camionetas, moche sueldos de senadores, y para eso sí necesitamos una reforma”, dijo

También aprovechó la oportunidad para pedirle al presidente que acabe con la masacre en las marchas. “Que ya no mueran más manifestantes ni policías, porque ellos también son pueblo”, aseveró.

Asimismo, le aseguró que la única manera que los colombianos acepten una reforma, es que los gobernantes aporten de sus ingresos para saldar la deuda del país.

“Necesitamos una reforma justa” asegura el influencer

“Debemos aceptar la realidad del país y unirnos para una solución para este problema. Necesitamos una nueva reforma nacional donde el Gobierno también baje sueldos y aporten para el dinero que necesitamos recolectar”, escribió La Liendra en la publicación que ya tiene casi 3 millones 400 mil reproducciones.

“Así es papi totalmente deacuerdo. Se necesita una reforma justa”, “si no se hace reforma, nos terminamos de hundir más. La reforma se debe hacer”, y “Usted definitivamente saca la cara por los influencer de este país … El silencio de los demás es realmente repudiable”, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores.