Mujer se viraliza tras confesar que le exige toallas higiénicas y “cosas básicas” a sus parejas

Una mujer colombiana causó polémica en redes sociales tras confesar las exigencias económicas que tiene con sus parejas. La sensual joven asegura que cuando sale con alguien le exige para “cosas básicas” como para sus toallas higiénicas, el pago del arriendo y hasta servicios públicos.

A través de sus historias de Instagram, Karen Vásquez habló sobre las parejas sentimentales que ha tenido. La nacida en Medellín aseguró que nunca ha tenido a su lado a un hombre tacaño. Por el contrario, siempre le ayudan con “lo básico”. Según ella, los hombres deben apoyar a las mujeres dependiendo de su condición, si viven solas o si viven con sus padres aún.

Se hace viral por pedirle a sus novios hasta para las toallas higiénicas

El video publicado por la joven paisa se hizo viral en redes sociales, pues miles rechazaron su manera de pensar.

“Nunca he exigido más de lo básico y eso depende también del estilo de vida que tenga, si vives en tu casa con tu mamá, ‘amor, dame para planificar, dame para las tollas higiénicas, dame para mi aseo personal'”, fueron las palabras de la colombiana.

También aseguró que, como mujeres, esas cosas se deben exigir en las relaciones sentimentales. Por otro lado planteó el escenario de que una mujer viva sola.

“Si vives en un apartamento tú sola: ‘amor necesito que me ayudes para pagar los servicios, el arriendo’ y así sucesivamente, mis parejas todas me han ayudado con lo básico”, puntualizó.

Las polémicas declaraciones de Vásquez se hicieron virales y varios usuarios las compartieron en Twitter como por ejemplo @mcjessewilliams quién expresó: “Menos mal pide solo para lo básico”, de forma sarcástica.

La joven también se refirió que aquellos hombres que no tengan para darle ese tipo de cosas a sus novias, entonces deben buscar a “una mujer básica”.

“Si ustedes son unos hombres básicos, que no tienen dinero, que no tienen posibilidad de darle una buena vida a una mujer, consíganse una mujer básica, de su nivel”, afirmó.

“Básicamente se paga por tener una relación con ella”, “Qué fastidio ese tipo de mujeres. Por lo regular no les gusta estudiar y menos trabajar. Y lo más tenaz es que les sobran los que les pagan hasta por la mirada”, “Qué tristeza, vergonzoso comentario. Por fortuna hoy en día la mayoría de mujeres trabajan, son productivas, autónomas e independientes”, fueron algunos de los comentarios que han hecho a través de Twitter.

La mujer aclaró qué significa “mujer básica” para ella

Tras la ola de comentarios negativos que recibió la colombiana, sobre todo por el hecho de tratar de básicas a aquellas mujdres que no exigen a sus parejas, decidió realizar una transmisión en vivo a través de Instagram.

Sin embargo, sus palabras de igual manera siguieron con la polémica. La joven paisa aseguró que no importan cúal sea la situación económica ella se siente feliz y plena.

“Son dichos normales que se escuchan en el barrio y me encanta el barrio, porque así como me ven en La Cantina la 15, así como me ven en Punta Cana, así como me ven en Europa, así mismo me ven en A Otro Nivel, la única parchada y parchadísima, y así como soy de comer salmón y comer caviar, también soy de comerme una papa rellena y una arepa y soy una mujer feliz”, aseguró.

“Entonces quiero que les quede claro eso. Para mí la mujer básica no es la mujer que no tenga dinero, no es la mujer que no esté operada, que haya crecido rica. Para mí la mujer básica es la mujer que no se para a resolver la vida, que anda por ahí con las patas sucias, esperando a que la mamá le barra el pasillo”, cerró.