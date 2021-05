Laura Acuña se pintó el cabello ella misma y el resultado nos encantó

La presentadora de televisión colombiana Laura Acuña se atrevió a hacerse un cambio de look ella misma, y el resultado fue genial. Aunque para cualquier mujer podría significar todo un reto cambiar de color de cabello por sí misma, la modelo lo consiguió.

Sin embargo, aseguró que le costó mucho atreverse y que nunca se había aplicado un tinte ella sola. Pero todo es cuestión de prestar atención a las instrucciones y hacer las cosas con calma.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Laura Acuña compartió con sus seguidores su experiencia. La abogada contó con todos los implementos profesionales para cambiar su tono de cabello, pues estaba patrocinada por Palette.

Laura Acuña cambio su look por sí misma

La abogada de 38 tenía aplicado un balayage rubio en su melena. No obstante, quiso tener un solo color conservando su tono de raíz.

En el inicio de la grabación, Acuña muestra todos los materiales que tiene a mano para llevar su cabello a un color castaño. Luego, dividió su melena en cuatro partes para iniciar su cambio.

“¡LO LOGRÉ! No me sentía capaz, hasta que lo hice”, inició contando la colombiana. “Les quiero compartir mi experiencia para tener un pelo renovado desde casa. ¿Qué tal el color? vivo e intenso y la verdad me disfruté el proceso”, agregó.

Asimismo, aseguró que contar con los productos de Palette fue clave para su cambio. “Primero me motivó a hacerme este cambio de color en casa y con toda tranquilidad. Tiene una nueva tecnología que protege 3 veces más el pelo contra el daño y da un color intenso que dura hasta por 10 semanas”, detalló.

También afirmó que se siente muy satisfecha con su logro y motivó a sus fans a que lo intenten en casa. “Les cuento que estoy feliz. Me siento renovada, ¿Y ustedes pa’ cuándo?”, cerró.