“Epa Colombia”, a pesar de los obstáculos, no se rinde. Y le está yendo muy bien. Negocio de ‘Epa Colombia’ se sigue expandiendo y anunció nuevo producto

Hace unas semanas en sus historias de Instagram, presumió un furgón que le entregaron, con documentos al día, así como los certificados que hacen legal su empresa.

Ahora anunció que venderá keratinas para niñas, según Daneidy Barrera, es la primera empresaria en Colombia que tiene este tipo de productos para la población infantil.

En sus redes dijo que este producto alisará el pelo de las niñas con solo tres pasadas de la plancha.

Según ‘Epa Colombia’ el producto será lanzado el próximo mes y ya cuenta hasta con el registro Invima.

“Amiga, nunca pare de soñar, nunca pare de luchar. Hay grandes oportunidades para tu vida. A mí me decían viciosa, que no lo iba a lograr, que no tenía estudio, y vea”, dijo ella, con gran orgullo.