Dani Duke confiesa qué es lo que más le enamora de La Liendra

Desde que Dani Duke y La Liendra iniciaron su noviazgo, muchos aseguraron que durarían poco. Sin embargo, los influencer colombianos cada vez se ven más unidos y enamorados.

Recientemente la paisa conversó con Andrea Valdiri sobre su relación sentimental con Mauricio Gómez, nombre del pila del famoso youtuber. La creadora de contenido decidió abrir su corazón y contar qué es lo que la tienen tan enamorada de él.

Ambos influencers ya tienen algunos meses compartiendo en pareja. Foto: Instagram @daniduke

Dani Duke asegura que al conocer a Gómez, más allá de lo que se ve en las redes sociales, sintió mucha admiración hacia él. Asimismo, también agregó la manera especial cómo la trata hace que cada día se enamore más.

Dani Duke siente que es tratada como una princesa

A través del live de Instagram se sinceró y dijo que en La Liendra encuentra todo lo que le atrae de un hombre.“Yo siempre he dicho que cuando tengo pareja, lo que más me importa es el respeto, la admiración y la confianza. Y yo siento que con él tengo esas tres cosas”, aseguró la influencer.

“Lo que más me cautivó de él fue la admiración. Yo empecé a conocerlo mucho, vi lo disciplinado que es, él es demasiado juicioso, es demasiado noble, tiene un corazón demasiado lindo. Cómo me trata, él me trata como si fuera una princesa. Eso es lo que más me gusta de él”, puntualizó.

La Liendra también confesó qué lo tiene tan enamorado

Hace unos días atrás, el influencer hizo la dinámica de preguntas y respuestas a través de sus historias de Instagram. En esa oportunidad, varios seguidores le preguntaron qué era lo que más le gustaba sobre su novia.

“Lo que más me encanta de Daniela es que es una mujer que, a parte de mí, tiene qué hacer, tiene su vida hecha. Uno no tiene que estar diciéndole: ‘Ey, haga algo, levántese temprano’. Lo que más me gusta es que es una mujer que ya está criada”, aseguró.

También, le preguntaron por qué no se ha ido a vivir con la joven paisa. “Quiero vivir el noviazgo bien bacano. Hoy la gente vive con tanto afán. Se conocen con alguien, a la semana ya le están diciendo te amo. Yo quiero estar con la mona suave, vivir un noviazgo a la antigua, calmados”, respondió.