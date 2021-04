¡Qué incómodo! Juanda Caribe presionó a una pareja para que fueran novios en su primera cita y esto ocurrió

El influencer y comediante Juanda Caribe se ha dedicado a unir sentimentalmente a muchas personas a través de sus en vivo en Instagram. Sus seguidores le piden ayuda en el amor y él le busca su “pareja ideal”.

Recientemente se viralizó un video de una de las parejas que se conocieron a través del costeño. En el clip, publicado en su cuenta de Instagram se observa cómo se atrevió a pedirle que fuese su novia en la primera cita.

Junto a otros influencer, Juanda le programó la primera cita para que se conocieran en persona. Por lo tanto, Keila y César se encontraron por primera vez.

Juanda Caribe presionó a los jóvenes a que se besaran

Pese a que Keila y César tenían hasta un viaje planificado, tenían poco tiempo hablando de manera virtual y no se conocían en persona. Sin embargo, entre mariachis, una pantalla gigante y muchos corazones el joven le pidió que fuese su novia.

En el video se puede apreciar que fue toda una sorpresa para Keila, quién ni siquiera se quería quitar el tapabocas. Cúando César le hizo la pregunta ella quedó muy pensativa, y de fondo se escucha al influencer presionando el momento.

Lo que era un escenario romántico se volvió un ambiente muy incómodo para los dos. Las cámaras encima de ellos y la voz de Juanda Caribe de fondo. La propuesta fue muy acelerada, por lo tanto la mujer no sabía cómo responder.

Sim embargo, Keila decidió decirle “sí a todo”. Entre aplausos y la algarabía le pidieron a la nueva pareja que se besara, lo cual fue otro momento incómodo, pues ella no se quería quitar el tapabocas.

Luego de darse un tímido beso, el influencer insistía en que se dieran un “beso de novios”. Por su parte, la chica optó por darle abrazos y besos en la mejilla. Nunguno de los dos dejó de sonreír ante las cámaras.

“Lo dudó mucho y no quería darle un beso con fundamento”, “Para mi concepto, ella no se ve muy convencida”, “¿Cómo así? Si se acaban de conocer. Muy pronto, qué presión” y “Se nota mucho que no quiere, que mal esa presión”, fueron algunas de las reacciones del video más de 380.000 reproducciones.