Karoline Rodríguez, ex Desafío, subasta la ropa interior que usó en sus fotos de OnlyFans

Una de las participantes de Desafío: Súper Humanos del 2016, Karoline Rodríguez, se atrevió a abrirse una cuenta OnlyFans. La ex chica reality se unió a la gran cantidad de colombianas que ya forman parte de esta plataforma.

La también atleta se ha caracterizado por mostrar su lado más sexy en las fotografías que comparte a través de sus redes sociales. Sin embargo, en el caso de Instagram no puede subir todo el contenido, pues es censurada.

La modelo e influencer supera el millón de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @karolinerodriguez_

Asimismo, algunos usuarios han criticado sus atrevidas postales. Esto la motivó a crearse recientemente su cuenta oficial en Onlyfans donde nadie limitará su contenido y también puede lucrarse con el mismo.

La atrevida subasta de Karoline Rodríguez

Recientemente, la ex superhumana anunció a través de Instagram que subastará una lencería personal. Mediante un atrevido video, que debió censurar se mostró luciendo la prenda de color rojo.

“Hoy les quiero compartir que usé una opción en OnlyFan que se llama ‘Recaudo de Fondos’ para subastar las tangas que usé en este video”, escribió Karoline Rodríguez en la publicación.

También respondió la razón por la que tiene una cuenta en el mencionado sitio web. “Ahí puedo mostrar mi faceta erótica, sensual, soy una mujer sexualmente activa con pareja o sin, usando muchos métodos que hoy en día nos ofrecen a las personas solteras, sin necesidad de acostarme con uno o el otro”, expresó.

“Subo contenido que me gusta y puedo hacer feliz a muchos fans que también les gusta. No hago pornografía, que también es otra duda, y adicional a ello gano bien por hacer algo que es de mi total agrado”, agregó.

En ese sentido, aprovechó la oportunidad para aclarar que no le avergüenza crear este tipo de contenido. “No estoy robando a nadie, no estoy matando a nadie y menos estoy pasando por encima de nadie. Esto no me convierte en menos persona o una pecadora, solo voy por mi vida apostándole a nuevas herramientas de trabajo que disfruto y manejo a mi gusto”, sentenció.

Finalizó invitando a los que quieren ver sus publicaciones o entrar a la subasta a ingresar al link que dejó en su biografía.