Linda Palma es una de las presentadoras más queridas por los colombianos. Linda Palma compartió duro video del momento en el que aprendió a caminar nuevamente

Actualmente hace parte del Canal Caracol y sus seguidores pueden verla allí a diario.

Asimismo, ha hecho parte de producciones como ‘Yo Me Llamo’, ‘La Voz Kids’ y ‘La Voz Colombia’.

Palma saltó a la fama en el 2006 cuando participó para convertirse en Señorita Bogotá.

Poco después inició su carrera en medios de comunicación en el canal City TV.

Para nadie es un secreto que la presentadora fue diagnosticada con esclerosis múltiple desde que tenía 20 años.

Desde entonces ha vivido con la enfermedad manteniéndola controlada.

Sin embargo, entre el 2016 y 2017 tuvo una difícil recaída que la alejó de las pantallas.

La presentadora tuvo que aprender nuevamente a caminar, y a comer por sí sola.

Además recibió varias terapias para mejorar su motricidad y capacidad del habla.

Y es que debido a la crisis quedó muy limitada y tuvo que pasar varios meses hospitalizada.

Posteriormente se recuperó y volvió a trabajar en medios de comunicación.

Sin embargo, siempre ha hablado de ese momento como uno de los más difíciles de su vida.

Ahora, a través de sus redes sociales, publicó un video en el que estaba aprendiendo a caminar nuevamente.

Allí aparece junto a una mujer haciendo terapias alrededor de algunos obstáculos.

Es evidente que su rango de movimiento es limitado y le cuesta mucho dar un paso.

Linda publicó el video para enviar un mensaje a sus seguidores y dejarles claro que “todo es posible”.

“Pongo este video porque estoy segura de que tú que me lees también has enfrentado dificultades y que muchas veces sentiste que no serías capaz de superarlas”.