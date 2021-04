Daneidy Barrera es una de las influenciadoras más comentadas del país. Epa Colombia invitó a sus seguidores a marchar pacíficamente el 28 de abril

Saltó a la fama por videos apoyando a la Selección Colombia y en ese entonces se hacía llamar “Chamita Cheer”.

Hizo un video que quedó grabado en la mente de muchos colombianos en el que cantaba “Eh Eh Epa Colombia”, por el que se hizo viral.

Gracias a esto, cambió su nombre y empezó a hacerse llamar de esa manera.

Poco a poco su reconocimiento fue creciendo, sin embargo esto no fue de la mejor manera.

Daneidy causaba constantes polémicas por las que tenía bastantes detractores y pocos seguidores.

El peor momento llegó en noviembre del 2019 durante el paro nacional.

Y es que allí hizo un video en el que destruía una estación de Transmilenio por el que fue muy criticada.

Además, tuvo problemas con la ley colombiana, por poco va a la cárcel y tuvo que pagar una millonaria multa.

La también empresaria estuvo ausente de redes sociales durante un tiempo y al regresar cambió completamente su contenido.

Se centró en su emprendimiento de keratinas y en ayudar a los más vulnerables.

Durante la pandemia en el 2020 regaló innumerables mercados, comida, ropa y brindó ayuda a cientos de personas.

Además, parece que económicamente también le ha ido muy bien, pues compró un nuevo apartamento, dos carros, una lujosa moto para su novia y un camión para su empresa.

Durante el fin de semana pasado presumió un Mazda MX-5 convertible.

El lujoso automóvil pudo costar hasta 128.550.000 millones de pesos.

Asimismo, viajó a San Andrés y costeó todo para todos los integrantes de su familia.

Daneidy ha tratado de mantenerse lejos del tema político en el país.

Sin embargo, la semana pasada se sumó al grupo de actores, actrices, cantantes e influenciadores que rechazan la reforma tributaria.

Con esta, se pretende aumentar el IVA de los servicios básicos, y varios alimentos de la canasta familiar.

Esto no ha sido bien recibido por los colombianos y en redes sociales muchos han manifestado su descontento.

De hecho, nuevamente se citó a un paro nacional el 28 de abril del presente año.

Y es que, para muchos, esta reforma afectaría a la clase media, lo que podría tener graves consecuencias a futuro.

Además, de esto aseguró que si se llega a aprobar, ella asumirá el 19% del IVA de las keratinas que venda.

Ahora, a través de sus historias de Instagram se ha vuelto a referir al tema.

Aseguró que “a ella el gobierno no la quiere” esto, porque en el 2019 publicó el video en Transmilenio.

“Si usted sale este 28 a marchar no dañe el Transmilenio, no hagan lo que yo hice porque se van a tirar su vida. Yo no tengo manilla pero estoy pagando por lo que hice”.