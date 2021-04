Durante el 2020 fueron muchas las famosas colombianas que anunciaron sus embarazos. Siad Char publicó el momento exacto en el que le contó a su familia que estaba embarazada

La mayoría ya se convirtieron en madres o están muy cerca a estarlo.

Algunas de las más relevantes son Luisa Fernanda W, Carolina Cruz, Valerie Domínguez, Alejandra Buitrago, Jessica de la Peña, Taliana Vargas, Andrea Tovar, entre otras.

En enero del 2021 se sumó a la lista Siad Char, que debe tener actualmente aproximadamente cinco meses de embarazo.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram en la que además reveló el sexo y el nombre del futuro bebé.

View this post on Instagram

Allí afirmó que su bebé será un niño y su nombre será Simón Vélez Char.

Además, compartieron una fotografía familiar en la que también capturaron una ecografía del pequeño.

Lo cierto es que desde entonces es poco lo que se sabe sobre el embarazo de la presentadora.

Y es que no ha compartido ninguna fotografía embarazada, solo algunas de la Revista Hola.

Los comentarios no se han hecho esperar y sus seguidores quieren saber más detalles.

En parte porque con su primera hija, Hanna, Char compartió más momentos en sus redes sociales.

View this post on Instagram

Ahora, a través de sus historias, la presentadora afirmó que hizo un video del momento exacto en el que dio la noticia.

La primera en saberla fue su mamá, pero la filmación se enfoca en su hija y en su esposo, Luis Carlos Vélez.

El video está en su cuenta de YouTube y solo dura tres minutos y medio.

Lo primero que muestra allí es su viaje al médico, en donde le tomarán una muestra de sangre.

Lo siguiente que grabó fue una comida familiar, en la que están todos sentados en la misma mesa.

Cuando la pequeña levanta su pizza, el plato dice “Big Sister”, y el periodista se queda mirándolo sin entender.

Luego busca en su plato y allí dice “Dad to be”, por lo que se emociona y le pregunta a ella qué está sucediendo.

Entre risas, ella intenta hacerle creer que no sabe de qué habla, hasta que finalmente se ríe y celebran juntos.

Los tres tienen un abrazo familiar mientras se muestran muy emocionados.

Como detalle adicional, su perro también tenía un plato en el que decía “Big Brother of 2”.

El video ha conmovido a más de uno, mientras que a otros les ha causado gracia.

Y es que la peculiar manera en la que decidió dar la noticia no pasó desapercibida.

Finalmente, a Hanna le entregan un regalo y le dicen que se lo envió “su hermanito menor”.

La presentadora se dio cuenta de que estaba en embarazo y al día siguiente ella y su familia dieron positivo para COVID-19.

Esto los preocupó a todos, pues parece que sus días con el virus no fueron nada fáciles.

Además, ella no podía tomar muchos medicamentos, pues no quería hacerle daño al bebé.

“Pase por el Covid cuando apenas me enteraba del embarazo. Dos noticias al tiempo, una que me alegraba infinitamente y otra que me llenaba de angustia. Fue difícil, mucho más de lo que se pueden imaginar, sin tomar más que Tylenol para no afectar al bebé y aguantando mucho”, escribió.