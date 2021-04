Camilo Echeverry saltó a la fama tras su participación en el ‘Factor XS’ en el año 2007. Camilo se sinceró sobre su audición en el Factor XS y confesó que le da pena

Su presencia causó un gran impacto en los colombianos y desde entonces muchos lo recuerdan.

En ese entonces, los jurados del programa eran José Gaviria, Marbelle y Wilfrido Vargas.

Camilo tenía 13 años y toda una carrera por delante, pues se convirtió en el ganador del programa de canto.

Además, su fama siguió creciendo después de que el programa terminara.

Uno de los detalles más recordados de su paso por el concurso de canto es su audición.

Allí cantó un flamenco llamado “Ojalá pudiera ir”, con el que encantó a los jurados y televidentes.

Además de cantar también bailó y finalmente cantó “Rasguña las piedras”.

A la audición asistió con su mamá Lía Correa, quien afirmó que “no quería salir en cámaras”.

Este momento quedó marcado en la mente de los colombianos, quienes aún lo recuerdan con cariño.

Sin embargo, parece que el cantante no piensa de la misma forma.

Y es que en medio de una entrevista confesó que no puede ver ese video o el de su primera entrevista con Yamid Amat pues le da pena.

Afirmó que en ese momento fue imprudente y actualmente no cantaría un flamenco.

“Pregúntame si yo hoy sería capaz de decirles que les canto un flamenco, yo no sé nada de flamenco, solo que lo amo y que lo disfruto. Si yo no hubiera tenido 13 años y no hubiese estado con esa presión no habría sido capaz de cantar. A mi me da entre vergüenza y pena de decir que canté eso y al mismo tiempo veo con amor a ese niño que lo hizo”.