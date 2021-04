Shaira saltó a la fama desde su participación en el ‘Factor XS’ en el año 2011. Shaira respondió a quien le preguntó si fue pobre y le llovieron aplausos por sus palabras

En ese entonces, era una pequeña niña de ocho años que pertenecía a la categoría de José Gaviria.

Desde su audición muchos se dieron cuenta del talento de la pequeña.

A medida que avanzaba el concurso también aumentaba su talento y finalmente se convirtió en la ganadora.

Su canción insignia fue ‘cucurrucucú paloma’ y los colombianos aún recuerdan sus presentaciones.

Lo cierto es que Shaira ha crecido frente a las pantallas de los colombianos.

A través de sus redes sociales muchos han estado pendientes de su trayectoria y de su camino en la música.

Sin embargo, de la pequeña niña del ‘Factor XS’ no queda nada, pues hace varios días la joven cumplió 18 años.

Así lo presumió en sus redes sociales, en las que incluso compartió fotografías de la fiesta.

En su cuenta de Instagram también se ha mostrado celebrando junto a amigos y familia.

De hecho, viajó a Cartagena y desde allí se ha mostrado emocionada por su cumpleaños.

Se robó la atención con un video en el que aparece bailando y demuestra que tiene bastante talento.

View this post on Instagram

Como varias figuras públicas, la joven permitió que sus seguidores le hicieran preguntas en sus redes sociales.

En una de ellas, un internauta cuestionó si ella fue pobre en algún momento de su vida.

“Yo nunca he sido pobre, siempre he tenido la gracia de Dios en mi corazón. Hemos pasado dificultades como muchas personas, pero las ganas de superarme nunca me han faltado y eso y eso vale mucho”, escribió.