Karol G regresó a los escenarios en Miami y fue duramente criticada en redes sociales

La cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G fue criticada tras presentarse en el escenario de una discoteca Miami.

La cuenta de Instagram del famoso programa de fárandula transmitido por Univisión, El gordo y la flaca, compartió el video de la intérprete de Bichota en la tarima.

En la grabación se observa que en el lugar no se cumplía ninguna norma sanitaria. No había distanciamiento social ni mucho menos portaban mascarillas, algo que indignó a los internautas.

Karol G causa pólemica al presentarse sin normas sanitarias

Pese a que Estados Unidos es uno de los países que más avanzado con respecto al proceso de vacunación contra el COVID-19, es importante que se cumplan los protocolos sanitarios. Sin embargo, al parecer muchas personas se han olvidado de respetar las medidas.

Por está razón, la presentación de la paisa en la discoteca LIV de Miami generó repudió en las redes sociales, sobre todo de los colombianos, quienes están en un terrible momento de la pandemia.

“Y el covid por ahí cantando también.. Qué triste que un artista esté pensando en su bolsillo y no lo que está pasando el mundo. Ella como colombiana debe tener un poco de respeto ya que en su país el pico está elevado, que aún el virus no se ha ido. Como figura publica deberían de dar conciencia y no conciertos” fue uno de los comentarios de una internauta.

“Qué irresponsable, tantas personas que están muriendo”, “Me decepcionas Karol, qué mal lo que haces” y “el COVID-19 gozó en ese lugar de lo lindo”, fueron otros de los mensajes en la publicación.

Recordemos que Karol G se encuentra en Estados Unidos tras su asistencia a los premios Latin AMAs. La presentación de la artista en el evento fue silenciada varias veces por la letra de su canción, lo cual también generó pólemica.