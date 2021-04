Aída Victoria Merlano se defendió de acusaciones de lavado de dinero. Esto, por un comentario que le hizo un usuario en Instagram. Aída Victoria se defendió de acusaciones de lavado de dinero

Todo comenzó cuando en “Lo sé todo” se publicaron apartes de la entrevista por regalar a un hombre 25 millones de pesos para sus prótesis.

Ante esto, y la duda de dónde sacó ese dinero, un usuario dijo que ella “estaba lavando toda la plata que se robó su mamá”.

Ella es la polémica ex senadora Aída Merlano, ahora presa en Venezuela.

Obviamente, esto indignó a la joven, que respondió de forma tajante.

Ofendida, le dijo a su acusador de que la señalaba de un delito muy grave.

Además, le preguntó algo muy importante: las pruebas para sustentar su afirmación ante un juez.

Añadido, le dijo que no bastaba con tener la presunción de un delito. Esto, para afirmar si en verdad este estaba siendo cometido.

Y, por último, afirmó que todos sus contratos con las empresas que promociona están en regla.

Asimismo, que tiene registro de todos sus ingresos.

Pero le salió el tiro por la culata: hay cientos de comentarios que respaldan al usuario en cuestión.

Eso, a pesar de su filosofía: ella ha dicho que lo importante no es cuánto dinero se tiene, sino lo que se hace con él.

Bueno, ser hija de una política envuelta en los líos del uribismo y luego prófuga, no es algo que ayude a la imagen de alguien, precisamente.

Añadido que muchos la juzgan por sus polémicas y sus posturas ante temas como el sexo (en el país del Sagrado corazón).

De ahí a que no le crean mucho en cuanto a sus actos de bondad.

Y que la acusen por cosas que no ha hecho.

Hay que recordar que la influencer tiene, sin embargo, millones de personas que la apoyan.

e hecho, en su cuenta de Instagram tiene más de 1.7 millones de personas pendientes de su vida.

Fue así como muchos se conmovieron con uno de sus videos más recientes.

Allí aparece junto a un joven llamado Andrés Ortiz, que perdió una pierna en un accidente.

En medio del video en vivo, el hombre contó que trabajaba en el campo cuando tuvo un accidente.

No obstante, no sabe qué sucedió, pues el dictamen médico dice que fue una explosión, aunque el tema aún se está investigando.

“No está claro todavía porque me encontraron inconsciente. Es como si ese día me hubiese acostado a dormir, estaba bien y cuando desperté estaba en el centro médico”, afirmó el joven.

Los dos se contactaron a través de una aplicación y empezaron a hablar por Instagram.

Allí, él le contestó con un emoticón de una pierna y afirmó que quería reunir dinero para una buena causa.

Ella sintió curiosidad y se metió a su perfil, así fue como se dio cuenta de que le faltaba una pierna.

Desde entonces, Aida reveló que tuvo varias señales con las que decidió ayudarlo, y sabía que tenía que hacerlo.

Una de ellas es que el cumpleaños de los dos es el mismo día, algo que a ella le pareció un tema importante.

Además, su mamá prendió una vela para saber si debía o no ayudarlo y según la influenciadora “se consumió en forma de pierna”.

Entre lágrimas, los dos se mostraron muy emocionados por su encuentro y la oportunidad de dar y recibir ayuda.

Finalmente, la joven le obsequió a Andrés un cheque por 25 millones de pesos a su nombre, con el que podrá comprarse su prótesis.

Como respuesta, él afirmó que lo primero qua hará será caminar e hizo énfasis en que su encuentro con la influenciadora “es obra de Dios”.

“Desde el accidente he orado mucho y yo le dije a Dios que si me salvó es para cosas buenas, y muchas me han sucedido”.