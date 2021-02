Jessi Uribe es uno de los cantantes más comentados de Colombia.

Jessi Uribe rompe silencio y confiesa que tiene un problema de salud

Para nadie es un secreto que constantemente es el protagonista de algunas polémicas.

Esto, en su mayoría, debido a sus publicaciones en redes y a su relación con Paola Jara.

El cantante ha sido blanco de diversos comentarios debido a su peso.

De hecho, cuando saltó a la fama, su figura era muy diferente a la actual.

A mediados de 2020, Jessi se sometió a una liposucción.

Esto, pues se sentía inconforme con su figura y estaba cansado de los comentarios.

No obstante, luego de la cirugía y habiendo hecho ejercicio, volvió a caer en sus viejos hábitos.

Por los contantes comentarios negativos que recibe, decidió romper silencio.

En su cuenta de Instgagram, el cantante reveló que sufre de ansiedad.

Por esta razón come de manera descontrolada cuando le dan crisis.

Así las cosas, el cantante hizo un llamado a que lo entiendan.

Sobre todo porque hay personas que lo critican por su físico.

“Muchos me han escrito “Se perdió la platica”, pero esos no tienen ni idea de los que sufrimos de ansiedad. Los que me conocen saben que he sufrido mucho porque soy muy ansioso por la comida y siempre caigo. Arranco este año con 5 kilos de más después de mi operación tengo el reto de mejorar cada día y hoy arranca el cambio. No voy a echar para atrás algo que me ha costado tanto, Lo verán”, escribió el cantante.