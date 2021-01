Carolina Soto suele descrestar con su amor por la familia.

La hermosa celebración de cumpleaños que Carolina Soto le hizo a su hijo

Por eso este martes en el cumpleaños de su pequeño Valentino no fue la excepción.

La presentadora se enamora cada día más de su pequeño y muestra de ello fue las palabras que le dedicó.

A través de varias fotografías que subió a sus redes sociales, Carolina le mostró a sus seguidores un poco de lo que ha sido para ella su hijo.

TU SABES PERFECTAMENTE LO QUE SIENTE MI CORAZÓN POR TI VALENTINO, PUES ESTUVISTE DENTRO DE MI😍 me conoces mejor que nadie! GRACIAS HIJO POR QUE DESDE HACE 4 AÑOS que llegaste TRANSFORMASTE MI VIDA EN MIL ALEGRIAS! No quería dejar pasar este día sin que juntos en familia celebráramos, me encanta ser detallista en cada momento, y se también que por eso eres ese niño especial y cariñoso con TODOS❤️ FELIZ CUMPLEAÑOS A MI ALMA GEMELA VALENTINO!