El duro drama que vive la actriz Angeline Moncayo por sus implantes de seno

Esto es lo que ven esas personas que no se sienten que encajan totalmente con una sociedad que nos impone unos estándares de belleza ridículos. Vemos siempre…el resultado final. Vemos horas de maquillaje y pruebas de luces, vemos #photoshop , pestañas postizas etc. Niñas bonitas (porqué todas lo son) . Así NO es como se despierta una persona, ni su día a día. Pongo una foto mía , con maquillaje algo “normal” y sin exceso de filtros o arreglos y aun así todo parece verse perfecto. Porqué igual esta foto pasó por muchos procesos antes de ser publicada en su momento. Hoy en día , lo que ustedes ven en las redes son filtros que te cambian el aspecto, y que te hacen ver como QUISIERAS O como LA SOCIEDAD TE HA VENDIDO QUE DEBES VERTE, no como eres realmente. Si sigues a este tipo de personas que todo el tiempo lucen perfectas, Nunca vas a sentirte bien contigo. Nunca, nada, será suficiente. Esta foto mia, me gusta, es algo “natural” dentro de tanto exceso de #photoshop , pero aun así , yo no vivo viéndome así a diario. Tengo ojeras, mi piel está bien pero no es una porcelana, tengo las arrugas que me dan los años y la risa, y eso, me parece maravilloso! Mi pelo necesita tratamientos y aunque me cuido mucho, estoy muy, muy lejos de verme así a diario. Ahora, ni siquiera les quiero contar como ha sido verme al espejo durante estos últimos meses en donde la enfermedad por los implantes que tengo, hace que me inflame constantemente y esto, ni el maquillaje puede taparlo. He pasado por un proceso de aceptación y amor propio muy interesante. Pero ustedes niñas, tienen Salud, están perfectas como están. No tienen que ajustarse a ningún estándar de belleza de esos de mentiras que ven en las redes y que les impide a esas personas de una u otra forma, aceptarse como son. Ustedes son preciosas,todas lo somos. Recuérdenlo!🙇‍♀️ #redesocialespositivas