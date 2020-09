Para nadie es un secreto que Carolina Cruz es una de las mujeres más bellas del país.

Le dijeron mal vestida a Carolina Cruz y ella respondió de forma épica

Su trayectoria profesional es bastante amplia y por eso se ha convertido en una figura importante.

En sus redes sociales tiene casi 6 millones de seguidores pendientes de su vida.

Actualmente, la presentadora tiene 41 años, y trabaja en 'Día a Día'.



Aunque suele recibir muchos elogios por su trabajo, también recibe malas críticas.

Recientemente, un comentario le generó algo de molestia, especialmente por la comparación que le hicieron.

A la presentadora una seguidora le escribió que se vestía muy mal, pues no usaba "ropa de diseñador", cosa que "podría aprender de sus compañeras".

Al leer esto, Carolina comentó que ella es muy sencilla, y que además no le interesa compararse con sus compañeras.

"No me gusta compararme, y no me gusta comparar a alguien con otra persona porque nada qué ver, todos somos únicos en esencia", contestó.