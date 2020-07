Yaneth Waldman es una de las presentadoras más reconocidas en el país.

Yaneth Waldman rompió silencio y habló de la forma en que salió de RCN

Muchos quedaron sorprendidos con su salida del canal RCN.



Y hasta ahora guardó silencio en sus redes sobre este tema de su salida del magazine.

Ahora Yaneth Waldman por fin reveló la verdad de su salida.

Muchas personas han comentado de su intempestiva salida, y ahora, luego de varios meses, por fin cuenta, ella misma, qué pasó.

Lo hizo en su Instagram, respondiendo las preguntas de sus seguidores.

"La verdad, me echaron, no se por qué, pero me echaron", dijo muerta de risa.