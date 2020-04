Famosa cantante colombiana dejó su carrera para ayudar como enfermera

View this post on Instagram

Esos inolvidables momentos cuando desempeñaba una de las labores más bonitas que existe. A todos los médicos y [email protected] queremos darles las gracias por esta titánica labor que están desempeñando, siendo la primera línea en esta dura batalla. Para todos ustedes, mis mejores deseos y mi incondicional apoyo ❤️ Recordando bellos momentos #tbt . . . . . . . . . #yomequedoencasa #mequedoencasa #cuarentena #seloregalo #colombia #pereira