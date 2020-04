Aída Victoria Merlano sorprendió con foto sin cirugías y con brackets

View this post on Instagram

Nos tuvimos y no nos supimos aprovechar, nos perdimos tantas cosas de la vida de la otra… Todo sería perfecto si tú estuvieras aquí conmigo, creo que hoy nos valoraríamos más que nunca. Uno sabe que el alma existe cuando se la lastiman, cuando le desgarran a uno algo bien adentro, que lo mata aún con el corazón latiendo, andando y respirando; mira yo intento no hablar de ti, no me gusta hacerlo, no porque no me importes, sino porque me dueles y el alma ya no me aguanta más fracturas. Te amo con toda mi alma, con cada fibra de mi ser.