Y es que recordemos que después de la polémica por su relación con Freddy Guarín la presentadora se alejó de las redes sociales.

Aunque todavía no está claro si están juntos o no, parece que los comentarios ya no le afectan.

Pero eso no significa que se hayan detenido, pues los comentarios negativos continúan.

De hecho, por una de sus historias más recientes, muchos empezaron a decir que la presentadora se veía más "gordita".

Allí aparece ella hablando de un producto y con el cabello recogido, por lo que se ve un poco más "cachetona".

Se le ve la cara un poco "gordita" a Sara Uribe… ¿Papada o es que está con unos kilitos de más? pic.twitter.com/Eg1Lha0dSl — Pille pues (@PuesPille) April 14, 2020

Tal vez por eso, decidió responder a los comentarios, aunque no directamente.

En una de sus más recientes historias aceptó que ha subido de peso y dijo que está feliz por eso.

Sara Uribe respondió a quienes le dicen que se va más "gordita"

"Gracias a Dios por fin estoy comiendo bien y ya me está alimentando la comida" dijo entre risas.

Agregó que "de algo le ha servido la cuarentena", algo que fue aplaudido por muchos.

Puesto que no se dejó afectar por los comentarios y respondió sinceramente.

Recordemos que…

Al mismo tiempo de la polémica por su relación con Freddy Guarín, aumentaron las críticas hacia la exprotagonista.

Tanto así, que Uribe tuvo que alejarse de sus redes sociales durante un tiempo.

Esto, después de un video en el que decía que no le importaba lo que pensaran de ella.

Lo cierto es que las críticas no se han detenido, sin embargo parecen ya no afectarle de la misma manera.

