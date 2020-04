Fotos: el tierno regalo que envió Maluma a Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

View this post on Instagram

😍 Pero por favor ¿si con esta amistad para que más? 😍 . . Mejor dicho ¿qué le habrá llevado @pipebueno de regalo por su cumple a @maluma ?, y es que fiesta sin mejores amigos no es fiesta 🥂 salud por esta amistad . . . . . . . . . . . #PipeBueno #Maluma #LaRed #NadaSeNosEscapa #CaigoEnLaRed