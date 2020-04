¿Melina Ramírez empezó a salir con Juan Manuel Mendoza antes de terminar con Mateo?

View this post on Instagram

Melina Ramírez se defendió y aseguró haber terminado con Mateo hace casi un año (Osea en Mayo) Sin embargo, su cuenta de Instagram dice todo lo contrario… Además, para ese momento, su actual pareja ya le daba likes en sus publicaciones ¿Crees que la infidelidad fue se parte de Mateo o de Melina? . . . . . . Fotos: @rechismes