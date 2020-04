Melina Ramírez envió un serio mensaje a influenciadores y fue felicitada

View this post on Instagram

Reflexión, aislamiento y solidaridad! Sabemos que quedarnos en casa 🏡 es la forma más importante para ayudar a nuestro sistema de salud, y hay que seguirlo haciendo, sin embargo, eso afecta la economía. Por eso es momento de ayudar! Por favor seamos solidarios con familias, personas que se hayan quedado sin trabajo y estén pasando por momentos difíciles 🙏🏻❤️ Un llamado a influenciadores y a todos los que leen este mensaje, donemos mercados, dinero, lo que consideren, si quieren o no mostrarlo en redes, es una decisión personal respetable, pero por favor, vamos a trabajar en equipo! La verdadera ayuda no es dar de lo que nos sobra, la verdadera ayuda, es poder sacrificar una parte que iba destinado a uno mismo (o nuestras familias) para poder COMPARTIRLO! Juntos somos más fuertes y saldremos adelante ❤️