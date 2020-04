La foto por la que comparan a Claudia Bahamón con la esposa de Hassam

View this post on Instagram

TENGO MUCHAS PREGUNTAS EN EL DM 😮 Poco a poco vamos aprendiendo lo necesario para recuperar nuestro pelo. Indudablemente las rizadas necesitamos información de como debemos LAVAR, HUMECTAR, NUTRIR, RECONSTRUIR, DEFINIR Y MANTENER NUESTROS RIZOS. . . . 🔸 Voy intentar resumir una cuantas cosas de las muchasss que me escriben 😮 Porque efectivamente si es MUCHA información. . . . 🔸 Tata mi cabello no es ni liso ni crespo y es una esponja que hago? . . . – Debes tener una forma! Importante Humectar y Nutrir para así saber cual curvatura actual es tu hebra. (info en stories destacadas "info rizada") . . . 🔸 Tata y eso como se hace? Entonces, primero : 🔸 𝐻𝒾𝒹𝓇𝒶𝓉𝒶𝓇 : se consigue con productos a base de agua o con el agua misma. Se trata de llenar de agua nuestro cabello. Pero para que el pelo retenga esa agua debes 𝓗𝓾𝓶𝓮𝓬𝓽𝓪𝓻 : se trata de crear una barrera protectora que no deje que el agua depositada en nuestro cabello se evapore, generalmente se hace con óleos, aceites, aloe vera etc. 𝓝𝓾𝓽𝓻𝓲𝓻 : es darle alimento a tu pelo. Nuestros crespos está formado por un 70% de agua, 2% de lípidos y 28% de 𝓟𝓻𝓸𝓽𝓮𝓲𝓷𝓪𝓼 . Estas pueden ser naturales como aguacate, huevo, omega 3 (lo encuentran en la linaza) y algunas frutas. Ó pueden ser en mascarillas tratamientos hidrolizados con proteínas de soya, queratina, seda etc. . . . 🔸 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞, 𝐝𝐞𝐣𝐚𝐫 𝐬𝐡𝐚𝐦𝐩ú𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐮𝐥𝐟𝐚𝐭𝐨𝐬 , 𝐜𝐚𝐥𝐨𝐫 , 𝐪𝐮í𝐦𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐲 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐬🔸 🔸 PD. PARA HACER TODO ESTO DEBES SABER CUAL ES LA POROSIDAD DE TU PELO Y ASÍ TENER UN PLAN DE ACCIÓN. . . . 📌𝙀𝙨𝙘𝙧𝙞𝙗𝙚 𝙖𝙡𝙜𝙪𝙣𝙖 𝙤𝙩𝙧𝙖 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙞ó𝙣 𝙞𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙧 𝙣𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙤 𝙥𝙧𝙤𝙘𝙚𝙨𝙤 𝙙𝙚 𝙧𝙚𝙘𝙪𝙥𝙚𝙧𝙖𝙘𝙞ó𝙣 𝙙𝙚 𝙝𝙚𝙗𝙧𝙖𝙨.