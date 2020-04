Por comentario en foto de James Rodríguez, Valerie Domínguez está en el ojo del huracán

View this post on Instagram

🥝🍋🍊 En plena #cuarentena a todos nos empieza a dar el BERY BERY con la comida. Vamos más a la cocina que nunca!! 🙈Y es NORMAL! Estamos bajo mucho estrés y ansiedad! Es importante que tengas opciones saludables en tu cocina! Opciones que puedas disfrutar y que te ayuden a controlar la ansiedad. A mi en particular me ataca la de dulce! 🙈🙈🙈 La mejor solución son frutas!! Kiwi, mango, papaya, piña…(en la foto galletas de sagú) y cosas dulces pero en lo posible que no tengan azúcar. Sólo les quiero recordar: No se queden quietos! Tenemos que movernos porque cada vez se vuelve más difícil cambiarnos y hasta bañarnos! Hay muchas opciones de ejercicio en casa. Estira y mantén ese corazón andando. Tu cabeza y tu cuerpo te lo van a agradecer. Para mi cada día se vuelve más difícil. Estar sola y lejos de mi familia no ha sido nada fácil …y lo que falta 🥺 Que sea por el bien de todos!! 🙏🏼❤️#QuedateEnTuCasa