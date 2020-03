El conmovedor mensaje de Melina Ramírez por pasar su cumpleaños en cuarentena

View this post on Instagram

Hoy celebro un cumpleaños diferente pero aún más especial porque tengo el regalo más maravilloso que Dios ha podido darme, mi hijo. Hoy mi vida es tan diferente hace un año, mis prioridades cambiaron, se detuvo el tiempo, empecé a contemplar la vida, a respirar más profundo, ya no vivo para las redes sociales, disfruto más las conversaciones, valoro lo simple, tomo más café y té al lado de un buen libro. Medito y le agradezco con más frecuencia a Dios. Me rio por cualquier motivo. Aprendí a abrazar las dificultades y a transformar el caos en luz. Tantas cosas han cambiado, y de eso se trata la vida, de una constante evolución. Gracias Dios por cada aprendizaje vivido, no cambiaría nada, porque gracias a ello, hoy vivo con un poquito más de sabiduría! 🙏🏻💚🍃