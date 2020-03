"Yo estuve 3 años escondida": abuela motiva a la gente para no salir de casa

View this post on Instagram

Recién mi abuela (sobreviviente del Holocausto) me dijo: “Yo estuve 3 años escondida en un pozo bajo tierra para q no me maten y 2 años en el guetto. Sin bañarme y casi sin comida. La gente no puede aguantar 2 semanas en sus casas? “ Hablamos mucho de lo que está pasando. Ella no tiene miedo por ella pero por nosotros si. Cuidemos a la #Abuli . La Mía. Las de todos. Los vulnerables y los sanos que quizá se verán afectados . Todo tiene solución salvo la muerte. Esta tb es una guerra y el enemigo es invisible. #YoMeQuedoEnCasa QUÉDATE VOS TAMBIÉN ❤️