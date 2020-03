Críticas a Sara Uribe por foto con la que habló del coronavirus

View this post on Instagram

Gracias a ti, que estás en una clínica ayudándonos a todos, atendiendo los casos que llegan.💉 . Gracias a ti, que estás cuidando nuestras calles, que con tu uniforme controlas que esta situación no se salga de control.🚨 . Gracias a ti, que estás en los supermercados abasteciéndonos, a los conductores que llevan la comida hasta esos lugares 🚚 . Gracias a ti, que no tienes otra opción más que salir y que, igual, te estás cuidando, que estás tomando las medidas necesarias, que te lavas las manos, 👏🏻que evitas el contacto y que estás acatando las normas de higiene. Gracias porque cuidándote te lo estás tomando en serio también ❤️❤️ . Gracias a ti, que te quedas en casa y puedes hacerlo para prevenir contagios. 🏡 . Todos los casos son diferentes. Todos tenemos realidades distintas. Desde nuestras vidas, todos podemos aportar. ❤️ . Quiero agradecerles a los hérores de nuestro país, que están afrontando el problema, al pie del cañón…¡GRACIAS!