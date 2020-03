Luisa Fernanda W por fin habló del tema del embarazo

Luisa Fernanda W se ha convertido en una de las figuras más polémicas del país. Luisa Fernanda W contó qué piensa sobre ser mamá

Y más aún después de que iniciaran los rumores de su supuesto embarazo.

Gracias a una mujer desconocida, que contó a través de Instagram que la influencer tenía 7 semanas de gestación.

Asimismo, el programa 'La Movida' afirmó que no eran 7 sino 6 semanas.

Por su parte, Pipe Bueno, negó que fuera cierto y afirmó que las personas tenían mucha imaginación.

Pero la polémica sigue creciendo y ahora la cantante ha hablado sobre qué piensa de ser mamá.

A través de un video en vivo de Instagram reveló que antes decía que no se sentía preparada.

"No sé por qué decía no, porque quizás no me sentía preparada (…) pero hoy en día me encantaría ser mamá".