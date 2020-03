Influencer colombiana atacada por vender caja de tapabocas a más de 300 mil pesos

La pandemia del COVID-19 ha incrementado sus casos en el mundo y en Colombia. Influencer colombiana atacada por vender tapabocas a más de 300 mil pesos

El rápido aumento de los contagios tiene en alerta al país.

Y varios elementos han empezado a escasear, como el antibacterial y los tapabocas.

Eso ha sido causa de que muchas figuras hayan empezado a manifestarse en redes sociales.

Aunque la mayoría son para bien, algunos se han aprovechado de la situación.

Una de ellas, es Elizabeth Loaiza quien publicó en su perfil de Instagram promocionando tapabocas.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que no los vendía individualmente.

La especificación dice que solo se venden por cajas que tienen un costo de 375.000.

Dijo que vienen 25 tapabocas y que si se vendieran individual costarían 15.ooo pesos.

Rápidamente la publicación se llenó de comentarios, la mayoría de ellos criticando a la modelo.

Razón por la que ella tuvo que defenderse en otra publicación.

"Para las personas que se la pasan criticando, si encuentran una mejor opción me avisan y vendemos de esa".

No obstante, eso no detuvo las críticas, pues muchos le han pedido que los done.

A lo que ella ha dicho que cualquiera puede comprarlos y donarlos.

Muchos se quejan del exorbitante precio de los implementos, y más ahora que son tan necesarios.

Recordemos que…

La modelo fue tendencia hace algunos días por relatar sus problemas con los biopolímeros.

Retrató el proceso por el que ha tenido que pasar a través de sus redes sociales.

Sin embargo, su caso no es tan grave, pues reaccionó a tiempo y visitó muchos médicos.

Aclaró que la cantidad que le pusieron a ella fue muy leve, por lo que no tenía tantos problemas.

Se sometió a una cirugía para remover la sustancia de su cuerpo, y aún está recuperándose.

