Video: Así documentó Lincoln Palomeque la odisea para hacer mercado en Bogotá

Desde hace algunos meses el mundo está siendo afectado por el aumento de los casos de coronavirus. Así documentó Lincoln Palomeque la odisea para hacer mercado en Bogotá

Y a partir de los primeros días de marzo, Colombia también está siendo afectado.

El gobierno ha dispuesto varias estrategias para contener el virus.

Entre ellas, el lavado frecuente de manos y el uso de tapabocas y anti bacterial.

A post shared by Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) on Mar 15, 2020 at 6:53pm PDT

View this post on Instagram

Asimsimo, las medidas que se han tomado en algunos lugares del país tienen que ver con toques de queda y aislamiento.

Por ello, muchas personas han tratado de abastecerse de lo necesario para estar tranquilos en sus casas.

Una de ellas ha sido Carolina Cruz y su esposo Lincoln Palomeque.

Así lo documentó él a través de sus redes sociales, en las que invitó a sus seguidores para no hacer compras de pánico.

Y es que en varios videos mostraron que los estantes del lugar en el que estaban ya tienen algunos vacíos.

A post shared by LaCriolla (@lacriollacolombiana) on Mar 18, 2020 at 1:17pm PDT

View this post on Instagram

Además mostraron algunas personas que llevaban mercados demasiado grandes.

Argumentando que se debe comprar sin excesos y dejando lo suficiente para los demás.

Tanto él, como Carolina Cruz han hablado sobre el tema en sus redes sociales.

Y han incentivado a sus seguidores a seguir las recomendaciones.

Recordemos que…

Una mujer le escribió a la presentadora diciendo que se estaba aprovechando de la situación.

Sin embargo, ella no se quedó callada y contestó al mensaje.

"Yo no me estoy aprovechando de la situación porque a mi no me están pagando por esto".