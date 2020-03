Carolina Cruz es una de las presentadoras que más relevancia han tenido en redes sociales. La respuesta de Carolina Cruz a quien le dijo "aprovechada"

Desde que el gobierno colombiano afirmó que los casos de COVID-19 seguían aumentando muchos han hecho reflexiones al respecto.

Entre ellos, la presentadora, que lo ha hecho a través de sus redes sociales.

Asimismo, ha hecho énfasis en la campaña #YoMeQuedoEnCasa, al lado de su hijo y su esposo.

Y a través de sus historias comentó que durante estos días usaría su plataforma para impulsar proyectos de emprendimiento.

Sin embargo, también comentó que una mujer le había escrito al respecto de sus publicaciones.

Según la presentadora le comentaron que se estaba "aprovechando de la situación".

"Yo no me estoy aprovechando de la situación porque a mi no me están pagando por esto".