Este fin de semana La Red dio de qué hablar por una entrevista que muchos catalogaron como polémica.

La respuesta de 'La Red' sobre acusación en su contra

Y es que en el set de grabación estuvo Dayana Gamboa, expareja del supuesto nuevo amor de Sandra Barrios.

Ella aseguró que esta relación comenzó cuando aún estaba Dayana con el hombre en cuestión.

Muchas personas aseguraron en redes sociales que esto solo había sido una manera de proteger a Jessi Uribe y Paola Jara.

Esto luego de que Sandra afirmara a Lo sé todo que sí hubo una infidelidad que acabó con su matrimonio.

Le tiran a 'La Red' por testimonio de Dayana Gamboa pic.twitter.com/1ZKTJBkQaN — Pille pues (@PuesPille) March 14, 2020

Y hasta hubo algunos que afirmaron que habían contratado a una actriz para hacerla quedar mal.

Justamente, respondiendo a uno de esos comentarios, La Red aseguró que no había sido así.

Sin embargo, muchas personas afirmaron que la respuesta no era lógica, y que tal vez, pudo haber sido un error.

La respuesta que ha dado de qué hablar es la siguiente:

La respuesta de 'La Red' sobre acusación en su contra

El programa de "chismes" y entretenimiento La Red del Canal Caracol tuvo que explicar que no le pagaron a supuesta actriz que contó la historia de Sandra Barrios y su presunto amante pic.twitter.com/oV2lirWjvy — Pille pues (@PuesPille) March 16, 2020

Cabe recordar que ante la entrevista, Sandra Barrios también le respondió a La Red, y aseguró que no dijeron la verdad.

"No hay derecho. Cabe aclarar que La Red no me buscó, no tengo ningún representante y no he querido hablar de otras cosas porque, repito, no he tenido contacto con ellos, como lo manifiesta uno de sus presentadores".

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO: